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Искусство

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Откроется выставка, на которой представят самую первую пермскую открытку: ей 125 лет

В Перми 9 июня откроется выставка, посвященная 125-летию пермской почтовой открытки. Планируется, что она будет работать в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.

Библиотека Пушкина/ВКонтакте

Уникальным экспонатом станет экземпляр самой первой пермской почтовой открытки. На ней изображен отзеркаленный Дома Мешкова. Эта открытка в 1900 году была представлена на Всемирной промышленной выставке в Париже — она вошла в специально созданный Российской империей набор цветных почтовых открыток с видами городов, расположенных на Транссибирской магистрали. На выставке представят и другие экземпляры из коллекции музея истории пермской открытки Сергея Филатова.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что к открытию выставки Почта России выпустила лимитированную серию реплик той самой исторической карточки, запечатлевшей облик Перми в начале XX века.

Недавно мы рассказывали о том, что в ЦВЗ откроется выставка со спасенными работами «русского Родена».

Информационный обзор редакции. 0+

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