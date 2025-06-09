Откроется выставка, на которой представят самую первую пермскую открытку: ей 125 лет

Уникальным экспонатом станет экземпляр самой первой пермской почтовой открытки. На ней изображен отзеркаленный Дома Мешкова. Эта открытка в 1900 году была представлена на Всемирной промышленной выставке в Париже — она вошла в специально созданный Российской империей набор цветных почтовых открыток с видами городов, расположенных на Транссибирской магистрали. На выставке представят и другие экземпляры из коллекции музея истории пермской открытки Сергея Филатова.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что к открытию выставки Почта России выпустила лимитированную серию реплик той самой исторической карточки, запечатлевшей облик Перми в начале XX века.

Недавно мы рассказывали о том, что в ЦВЗ откроется выставка со спасенными работами «русского Родена».

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