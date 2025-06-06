В ЦВЗ откроется выставка со спасенными работами «русского Родена»

В пресс-службе министерства культуры Пермского края отметили: на выставке в ЦВЗ впервые представят работы выдающегося скульптора XX века Степана Эрьзи, которые закрыты от посторонних, так как находятся в частных или зарубежных коллекциях.

В экспозицию войдут 40 произведений Степана Эрьзи: это оригиналы и уникальные слепки, сделанные со спасенных скульптур. Реставрацией работ занимается Международный фонд. В течение 20 лет им удалось восстановить около 30 произведений, среди них: статуя Иоанна Крестителя в Италии, портрет поэта Орасио Кироги в Уругвае, скульптура Санты Тереситы в Аргентине. «Многолетняя титаническая работа по поиску и восстановлению скульптур Степана Эрьзи является важной темой проекта и отображает основную его концепцию — связь поколений, поскольку Фонд уделяет пристальное внимание сохранению практически утраченного наследия Степана Эрьзи, дает работам художника вторую жизнь», — отметила вице-президент и главный хранитель коллекции Фонда Елена Бутрова.

Информационный обзор редакции.