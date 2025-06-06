Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В ЦВЗ откроется выставка со спасенными работами «русского Родена»

В Центральном выставочном зале Перми 12 июня презентуют проект, посвященный произведениям «русского Родена» Степана Эрьзя. Выставка называется «Эрьзя. История одной коллекции» (6+).

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В пресс-службе министерства культуры Пермского края отметили: на выставке в ЦВЗ впервые представят работы выдающегося скульптора XX века Степана Эрьзи, которые закрыты от посторонних, так как находятся в частных или зарубежных коллекциях.

В экспозицию войдут 40 произведений Степана Эрьзи: это оригиналы и уникальные слепки, сделанные со спасенных скульптур. Реставрацией работ занимается Международный фонд. В течение 20 лет им удалось восстановить около 30 произведений, среди них: статуя Иоанна Крестителя в Италии, портрет поэта Орасио Кироги в Уругвае, скульптура Санты Тереситы в Аргентине. «Многолетняя титаническая работа по поиску и восстановлению скульптур Степана Эрьзи является важной темой проекта и отображает основную его концепцию — связь поколений, поскольку Фонд уделяет пристальное внимание сохранению практически утраченного наследия Степана Эрьзи, дает работам художника вторую жизнь», — отметила вице-президент и главный хранитель коллекции Фонда Елена Бутрова.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: