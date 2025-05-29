Несколько картин из собрания Пермской галереи представят на выставке в Третьяковке

Выставка будет посвящена работам художника Ильи Машкова — яркого представителя раннего русского авангарда и одного из лучших колористов в искусстве XX века. Она объединит около 200 живописных и графических произведений автора. В пресс-службе Третьяковской галереи говорят, что это редкое событие, так как работы Ильи Машкова рассредоточены по всей России и странам бывшего СССР — впервые их представят в таком объеме.

Пермская художественная галерея отправит на выставку четыре работы художника: «Виноград со статуэткой» (1923 год), «Натюрморт. Виноград, дыня, персики» (1923 год), «Натюрморт с арбузом» (1940 год), «Натюрморт с ананасом» (1940 год).

Недавно мы рассказывали о том, что в ЦВЗ откроется выставка с редкими эскизами советского времени.

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