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Искусство

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Несколько картин из собрания Пермской галереи представят на выставке в Третьяковке

Несколько картин из коллекции Пермской художественной галереи покажут на выставке в Государственной Третьяковской галерее. Она откроется 17 июня.

Пресс-служба Пермской художественной галереи
Пресс-служба Пермской художественной галереи
Пресс-служба Пермской художественной галереи
Пресс-служба Пермской художественной галереи

Выставка будет посвящена работам художника Ильи Машкова — яркого представителя раннего русского авангарда и одного из лучших колористов в искусстве XX века. Она объединит около 200 живописных и графических произведений автора. В пресс-службе Третьяковской галереи говорят, что это редкое событие, так как работы Ильи Машкова рассредоточены по всей России и странам бывшего СССР — впервые их представят в таком объеме.

Пермская художественная галерея отправит на выставку четыре работы художника: «Виноград со статуэткой» (1923 год), «Натюрморт. Виноград, дыня, персики» (1923 год), «Натюрморт с арбузом» (1940 год), «Натюрморт с ананасом» (1940 год).

Недавно мы рассказывали о том, что в ЦВЗ откроется выставка с редкими эскизами советского времени.

Информационный обзор редакции. 6+

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