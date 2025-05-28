В ЦВЗ откроется выставка с редкими эскизами советского времени

Выставка посвящена творчеству пермского художника-модельера Елены Обориной. Основу экспозиции составят эскизы 1960-1970-х годов из ее личного архива. Их представят публике впервые. В пресс-службе ЦВЗ объяснили, что такие целостные коллекции, созданные модельерами советских домов моды — большая редкость.

Всего на выставке покажут около 40 рисунков и эскизов, выполненных в разных техниках, а также модели одежды из фондов Пермского краеведческого музея, созданные по ним. Выставка включает также образовательную программу: планируются встречи и кинопоказы.

Недавно мы рассказывали о том, что в петербургском музее откроется выставка, посвященная современному искусству Пермского края.

Информационный обзор редакции.