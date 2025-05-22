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Искусство

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В петербургском музее откроется выставка, посвященная современному искусству Пермского края

В петербургском музее Фаберже 7 июня собираются открыть выставку «Современное искусство Пермского края» (6+). Она будет посвящена пермской арт-сцене XX и начала XXI веков.

Пермская художественная галерея
Пермская художественная галерея
Пермская художественная галерея

На выставку в Санкт-Петербург отправятся работы из собрания Пермской галереи, Пермского краеведческого музея, музея «Пермь-36» и частных коллекций. От галереи, например, на выставку отобрали 50 произведений. В пресс-службе художественного музея рассказали, что среди них — работы Петра Субботина-Пермяка, Евгения Широкова, Александра Репина, Анатолия Филимонова, Мансура Закирова, Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича, Леонида Лемехова, Рудольфа Веденеева и других авторов.

Куратор выставки Владимир Назанский выбирал для «Современного искусства Пермского края» произведения, навеянные образами пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, пермской этнографии и истории.

Кстати! В этой подборке мы собрали забавные отзывы о пермских музеях в интернете.

Информационный обзор редакции.

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