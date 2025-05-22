В Арт-резиденции откроется мультижанровая выставка, посвященная Великой Отечественной войне

В экспозицию новой выставки войдут работы семи современных художников — Валерия Бендера, Олеси Денисовой, Игоря Завершинского, Виктора Остапенко, Яны Соляковой, Валентина Чугаева. Картины будут композиционно связаны со снимками, сделанными военкорами в годы Великой Отечественной войны.

«Фото тех лет для меня — часть познания жизни. Ведь последствия войны я видел в Орле. Он был разрушен — фантастические руины, ландшафт мертвый, но в нем начиналась новая жизнь… Месяц май, теплый вечер, пыльная дорога. Я бегу по ней босиком и прыгаю, прыгаю вверх и хочу поймать летящего майского жука, не получается», — поделился автор выставки, художник Юрий Лапшин.

Недавно мы рассказывали о том, что в петербургском музее откроется выставка, посвященная современному искусству Пермского края.

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