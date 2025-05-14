Игры на ловкость, секреты фокусов, настольная игра про Речной вокзал: 17 мая пройдет «Ночь музеев»

К «Ночи музеев» присоединятся девять филиалов Пермского краеведческого музея. Например, Дом Мешкова подготовит квест «Герои экспозиции» и настольную игру «Речной вокзал» о жизни в 1960-70-е годы в Перми. Музей-диорама, отметивший в апреле 55-летие, проведет лекцию-экскурсию об основных этапах жизни музея, а музея Славянова — мастер-класс по созданию памятного сувенира под контролем опытных сварщиков.

Музей «Хохловка» тоже подготовил большую программу: традиционные уличные игры на ловкость и смекалку, обучение азам пения по крюкам и ткацкому мастерству, экскурсия на самую высокую точку — колокольню из села Сыра Суксунского района. Художественная галерея представит моновыставку по картине «Большой выигрыш» (1874) Николая Неврева, а также проведет пешеходную экскурсию «Искусство в эвакуации» и экскурсию по реставрационной мастерской. В ПЕРММ представят несколько крупных выставок, среди них — специальная, посвященная Лысьвенской каске «СШ-40» (стальной шлем).