Игры на ловкость, секреты фокусов, настольная игра про Речной вокзал: 17 мая пройдет «Ночь музеев»

В Пермском крае 17 мая будет проходить ежегодная акция «Ночь музеев». Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, галереи, музеи и арт-пространства готовят специальную программу: экскурсии, мастер-классы, перформансы, лекции и интерактивные выставки, объединенные центральной темой. В 2025 году она посвящена героям.
К «Ночи музеев» присоединятся девять филиалов Пермского краеведческого музея. Например, Дом Мешкова подготовит квест «Герои экспозиции» и настольную игру «Речной вокзал» о жизни в 1960-70-е годы в Перми. Музей-диорама, отметивший в апреле 55-летие, проведет лекцию-экскурсию об основных этапах жизни музея, а музея Славянова — мастер-класс по созданию памятного сувенира под контролем опытных сварщиков.
Музей «Хохловка» тоже подготовил большую программу: традиционные уличные игры на ловкость и смекалку, обучение азам пения по крюкам и ткацкому мастерству, экскурсия на самую высокую точку — колокольню из села Сыра Суксунского района. Художественная галерея представит моновыставку по картине «Большой выигрыш» (1874) Николая Неврева, а также проведет пешеходную экскурсию «Искусство в эвакуации» и экскурсию по реставрационной мастерской. В ПЕРММ представят несколько крупных выставок, среди них — специальная, посвященная Лысьвенской каске «СШ-40» (стальной шлем).
«Ночь музеев» проведут также частные музеи. В Театре Владимира Данилина подготовят специальную магическую программу, там раскроют секреты некоторых фокусов и проведут мастер-класс по изготовлению иллюзионного реквизита. Музей «Ретро-Гараж» устроит лекции с показом полетного высотного оборудования экипажа самолетов МИГ-31, а также покажет модели танка Т-26.
Музей-заповедник «Сользавод» подготовил специальный квест, а особым событием станет выставка «Соленый тыл» о земляках, работавших на сользаводе до войны, и ушедших на фронт. Коми-Пермяцкий краеведческий музей проведет 16 мая лекцию о сакральных камнях округа, которым приписывают магическую силу и небесное происхождение. А Чердынский краеведческий музей презентует новое издания Государственного архива Пермского края «Здравствуйте, товарищ Габова, здравствуйте!» Письма Георгия Момотова с фронта (1943–1945)», а также устроит квест по городу и мастер-класс.
Информационный обзор редакции. 6+
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