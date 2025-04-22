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Выдох в конце коллектора: на реке Стикс появилась новая работа арт-группы «Злые»

В коллекторе реки Стикс у Егошихинского кладбища появился новый арт-объект. Он называется «Выдох» и посвящен теме прохождения долгого и тернистого пути к тому, «чтобы заново увидеть мир».

Арт-группа «Злые»
Арт-группа «Злые»

Художники установили в конце коллектора реки Стикс табличку с надписью «Выдох», она выполнена в стилистике эвакуационного знака «Выход».  «Мысли, страхи и переживания сливаются в монолитную плиту, и каждый из нас ощущает, как тяжесть, давящая на грудь, требует одного — выдоха… Мы сможем выдохнуть, освободив свою душу, наслаждаясь легкостью перерождения, чтобы сделать новый, первый, чистый вдох. И когда дыхание станет ровным, мы выйдем на новый горизонт — к новому началу, в мир, где все возможно и все открыто. Мы верим, что последний выдох — это всего лишь краткий миг перед первым вдохом новой жизни» — так описывают свою работу художники.

Авторы — арт-группа «Злые», известная своими резонансными работами. Среди них: «Черный понедельник после чистого воскресенья», «Казнить, нельзя помиловать», «Заодно». На Егошихинском кладбище художники в 2017 году делали другую работу — «Разговор по душам» у могилы «проклятой дочери».

Недавно мы рассказывали, что в Центре городской культуры откроется выставка фотографий документалиста Дмитрия Маркова.

Информационный обзор редакции. 16+

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