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Выставка фотографий документалиста Дмитрия Маркова откроется в ЦГК

В Центре городской культуры с 23 апреля планирует начать работу выставка «Седьмое небо» (18+). Она посвящена известному российскому фотографу-документалисту Дмитрия Маркова и должна открыться в день его рождения.

Фото Дмитрия Маркова из Кунгура
Фотограф Дмитрий Марков/Telegram

Фото Дмитрия Маркова из Кунгура

Впервые проект был представлен в 2024 году, он состоял из двух частей: одноименная выставка в галерее Anna Nova в Санкт-Петербурге и ее московское продолжение «Оптика надежды» в галерее PENNLAB. Это первая персональная выставка Дмитрия Маркова, организованная сестрой Татьяной после смерти художника. Дмитрий Марков умер 15 февраля 2024 года.

Куратор выставки — фотограф и художник Владислав Ефимов — рассказал, что стремится этим проектом обратить внимание зрителя на тему, проходящую лейтмотивом в творчестве Маркова: вере в человека и его возможность внутреннего развития вопреки любым обстоятельствам. 

В 2025 году выставка «Седьмое небо» отправляется по городам России, которые тесно были связаны с жизнью и творчеством Маркова. Пермь и ЦГК станут первыми в этом списке. Фотограф-документалист бывал в Кудымкаре, Ныробе, Чусовом, Березниках, Кунгуре.

Ранее мы рассказывали о новой выставке в ПЕРММ: «Ротонда» посвящена уникальной инсталляции Александра Бродского.

Информационный обзор редакции.

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