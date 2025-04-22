Выставка фотографий документалиста Дмитрия Маркова откроется в ЦГК

Впервые проект был представлен в 2024 году, он состоял из двух частей: одноименная выставка в галерее Anna Nova в Санкт-Петербурге и ее московское продолжение «Оптика надежды» в галерее PENNLAB. Это первая персональная выставка Дмитрия Маркова, организованная сестрой Татьяной после смерти художника. Дмитрий Марков умер 15 февраля 2024 года.

Куратор выставки — фотограф и художник Владислав Ефимов — рассказал, что стремится этим проектом обратить внимание зрителя на тему, проходящую лейтмотивом в творчестве Маркова: вере в человека и его возможность внутреннего развития вопреки любым обстоятельствам.

В 2025 году выставка «Седьмое небо» отправляется по городам России, которые тесно были связаны с жизнью и творчеством Маркова. Пермь и ЦГК станут первыми в этом списке. Фотограф-документалист бывал в Кудымкаре, Ныробе, Чусовом, Березниках, Кунгуре.

Ранее мы рассказывали о новой выставке в ПЕРММ: «Ротонда» посвящена уникальной инсталляции Александра Бродского.

Информационный обзор редакции.