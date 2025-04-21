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Искусство

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В «Пермском периоде» покажут более сотни изделий из яшмы, змеевика и других камней

Галерея «Пермский период» покажет работы народных мастеров Пермского края по художественной обработке камня, членов Союза художников России Елены и Алексея Пихтовниковых. Выставка называется «Жизнь в камне» (6+).

Алексей и Елены Пихтовниковы
Алексей и Елены Пихтовниковы

Алексей и Елена используют в своем творчестве мягкий и твердый поделочный камень: цветные гипсы, ангидрит, талькохлорит, яшму и змеевик (серпентинит). Кроме традиционной резьбы Пихтовниковы работают в технике объемной мозаики. Получается, что детали одной скульптуры, выточенные из разных по цвету и рисунку видов камней, становятся единым материалом, объединившись в одно гармоничное произведение.

Семья камнерезов представит более 100 скульптур малых форм, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Работы камнерезов Пихтовниковых самобытные и разноплановые. Мастера признаются, что черпают вдохновению отовсюду: в работах коллег, красивых видах из интернета и путешествиях.

Ранее мы рассказывали об открытии выставки «Постигая свой мир...» в Центральном выставочном зале.

Информационный обзор редакции.

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