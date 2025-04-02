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В Центральном выставочном зале откроется выставка «Постигая свой мир...»

В Центральном выставочном зале с 3 апреля начнет работать выставка «Постигая свой мир...» (18+) Валентины Соловьевой. Пермская художница представит ряд совершенно новых работ, ни разу не выставляемых публично.

Работы Валентины Соловьевой
Работы Валентины Соловьевой
Работы Валентины Соловьевой
Работы Валентины Соловьевой

В пресс-службе министерства культуры рассказали, что среди картин в основном будут пейзажи и портреты — сейчас это основные жанры автора. «Что же волнует художницу, что она ищет? Можно отметить, что она стремится осмыслить возможности пластического языка, основанного на натурных наблюдениях, говорить с современным зрителем современным языком. Например, как через "физическое" можно передать "духовное", каким образом показать такое качество человека, как внутренний мир, ведь духовное начало в человеке – это нечто невидимое и не очевидное», — рассказывает о работах Валентины Соловьевой искусствовед, член Союза художников России Тамара Шматенок.

В арт-резиденции в конце марта открылась выставка Игоря Турбина: на ней представлены работы, которые художник создавал в течение 30 лет.

Информационный обзор редакции.

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