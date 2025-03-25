18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Экспрессивная манера и крупные мазки: в арт-резиденции откроется выставка Игоря Турбина

В арт-резиденции 26 марта откроется новая персональная выставка Игоря Турбина. На ней представят работы, которые художник создавал в течение 30 лет.

Департамент культуры и молодежной политики
Департамент культуры и молодежной политики
Департамент культуры и молодежной политики

В работах художник стремится передать свое представление, переживание, ощущение от всего увиденного в реальном мире.

Игорь Турбин создает в искусстве новую реальность, используя цвет и свет. Их усиляет экспрессивная манера письма, крупный мазок, насыщенность цветового пятна. «Новые ощущения и переживания выражены прежде всего цветовыми пятнами, которые структурированы как геометрические модели — прямоугольники, квадраты, круги», — рассказали о работах художника в пресс-службе администрации Перми.

Недавно мы рассказывали о том, что 27 марта в Центре городской культуры откроется выставка «Вокруг мифа»: это итог работы шестого сезона резиденции MaxArt.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: