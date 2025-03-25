Экспрессивная манера и крупные мазки: в арт-резиденции откроется выставка Игоря Турбина

В работах художник стремится передать свое представление, переживание, ощущение от всего увиденного в реальном мире.

Игорь Турбин создает в искусстве новую реальность, используя цвет и свет. Их усиляет экспрессивная манера письма, крупный мазок, насыщенность цветового пятна. «Новые ощущения и переживания выражены прежде всего цветовыми пятнами, которые структурированы как геометрические модели — прямоугольники, квадраты, круги», — рассказали о работах художника в пресс-службе администрации Перми.

Недавно мы рассказывали о том, что 27 марта в Центре городской культуры откроется выставка «Вокруг мифа»: это итог работы шестого сезона резиденции MaxArt.

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