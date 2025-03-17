«Берегини» и древние орнаменты на льду: в ЦГК откроется выставка «Вокруг мифа»

«Вокруг мифа» — результат работы участников шестого сезона арт-резиденции MaxArt. В течение нескольких месяцев художники интерпретировали понятие преданий и сказаний, связанных с историей и культурой Пермского края.

Для раскрытия темы использовались разные формы: от графики до фотографии. Илья Фролов нашел отсылки в деревянной архитектуре, собрав их в «берегинь». Альфия Шамсутдинова воплотила рассказы от местных жителей об истории города в проекте «30 минут из 11 тысяч лет». Наташа Тарр создала графику на льду вдоль туристических маршрутов с помощью примитивных орнаментов из древних археологических находок Пермского края 3-1 тыс. до н. э.

«Миф всегда присутствует там, откуда вы его можете извлечь — в древних рисунках, в современных медиа, в личных историях или в коллективной памяти. Он существует не как нечто застывшее, а как живой процесс, который каждый художник интерпретирует по-своему, из потребности объяснить необъяснимое, найти смысл в хаосе или просто рассказать историю, не ограничиваясь фактами и логикой. Эта итоговая выставка резидентов приглашает вас стать соучастником мифотворчества, увидеть, как мифы рождаются и продолжают жить в нашем сознании, формируя наше восприятие мира», — отметила главный куратор фонда современного искусства Мария Калинина.

Информационный обзор редакции.