В ресторане на 25 Октября планируют открыть выставку с новыми и старыми работами Евгении Балдиной

В начале апреля в ресторане «Тайная В.» планируют открыть первую персональную выставку. Это будет «66 дней весны. Птицы поют» (0+) Евгении Балдиной, главного художника Березниковского драматического театра.
Автор намерена представить как старые, так и новые работы, написанные специально для выставки. «Женя удивительный, тонкий человек, при этом простой, открытый. Она действительно вдохновилась нашим предложением и создала новые произведения, где старинные двери — врата, связывающие миры. Новые работы написаны на антикварном материале — на дверных филенках», — рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в ресторане «Тайная В.». Также в рамках выставки планируют провести несколько авторских встреч с художницей Евгенией Балдиной.
Кстати, 27 марта в Центре городской культуры откроется выставка «Вокруг мифа»: это итог работы шестого сезона резиденции MaxArt.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)