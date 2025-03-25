В ресторане на 25 Октября планируют открыть выставку с новыми и старыми работами Евгении Балдиной

Автор намерена представить как старые, так и новые работы, написанные специально для выставки. «Женя удивительный, тонкий человек, при этом простой, открытый. Она действительно вдохновилась нашим предложением и создала новые произведения, где старинные двери — врата, связывающие миры. Новые работы написаны на антикварном материале — на дверных филенках», — рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в ресторане «Тайная В.». Также в рамках выставки планируют провести несколько авторских встреч с художницей Евгенией Балдиной.

Кстати, 27 марта в Центре городской культуры откроется выставка «Вокруг мифа»: это итог работы шестого сезона резиденции MaxArt.

Информационный обзор редакции.