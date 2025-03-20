На Сибирской собираются открыть музей журналистики

Идея создать музей, посвященный пермской журналистике, возникла во время подготовки к капитальному ремонту. В подсобках старинного здания обнаружили множество артефактов. Среди них: серия декоративных полотен, созданных художником Анатолием Филимоновым в технике горячего батика, и фотоархивы творческого союза, сообщает издание «Новый компаньон».

На время капитального ремонта Дома журналистов найденные исторические вещи будут находиться в арендованном теплом складе. После того как Союз журналистов намерен занятья созданием музея.

Недавно мы показывали дизайн-концепцию будущего музея «Пермский период», который появится на заводе Шпагина.

Информационный обзор редакции.