На Сибирской собираются открыть музей журналистики

В Перми может появиться музей журналистики. Его намерены создать на базе Дома журналиста, который находится на Сибирской, 8. В 1958 году в здании работала газета «Звезда».
Идея создать музей, посвященный пермской журналистике, возникла во время подготовки к капитальному ремонту. В подсобках старинного здания обнаружили множество артефактов. Среди них: серия декоративных полотен, созданных художником Анатолием Филимоновым в технике горячего батика, и фотоархивы творческого союза, сообщает издание «Новый компаньон».
На время капитального ремонта Дома журналистов найденные исторические вещи будут находиться в арендованном теплом складе. После того как Союз журналистов намерен занятья созданием музея.
Недавно мы показывали дизайн-концепцию будущего музея «Пермский период», который появится на заводе Шпагина.
Информационный обзор редакции.
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