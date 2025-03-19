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Искусство

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Лаборатория пространства «Тут» будет посвящена среде обитания

Детская арт-резиденция «Тут» объявила open-call для художников, которые будут готовить выставки и уличные интервенции с детьми и подростками.

Пространство Тут/ВКонтакте

Как рассказали в пресс-службе департамента культуры, ближайшая творческая лаборатория пройдет в апреле-мае. Ее темой станет «Среда обитания», а итогом — выставка о том, как подростки могут изучать и влиять на пространства, в которых живут.

Пока неизвестно, кто будет куратором лаборатории «Среда обитания». Его определит экспертный совет, в которого вошли арт-менеджер Мария Сарычева, работающая с музеями «Гараж» и Третьяковской галереей, художница Ульяна Подкорытова, архитектор Михаил Бетехтин.

Недавно мы рассказывали о том, что в школе дизайна «Точка» откроется собственный музей.

Информационный обзор редакции. 16+

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