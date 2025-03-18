В школе «Точка» появится музей, посвященный дизайнерскому мышлению

До конца осени 2025 года в школе намерены закончить подготовку: проработать материальную базу и концепцию, в том числе визуальную, и заняться работой с пространством. По данным «Нового компаньона», авторы проекта музея в «Точке» позиционируют его как центр трансляции опыта развития дизайнерского мышления и выставочную площадку дизайн-проектов учеников, открытую для всего города.

На создание музея в школе дизайна «Точка» выделили около 4,2 млн рублей. Это грант Благотворительного фонда Владимира Потанина, который выиграло образовательное учреждение. Всего на конкурс «Музей 4.0» поступило более 350 заявок, из них выбрали 17 проектов. «Точка» стала первым общеобразовательным учреждением среди победителей грантового конкурса.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае в 2025 году откроется музей кино.

Информационный обзор редакции.