Известны примерные даты открытия Музея кино

Музей кино планируют открыть в августе-ноябре. Он станет одним из 11 музейных проектов, которые появятся в Пермском крае в 2025 году.
Музей кино будет работать на базе Губахинского городского историко-краеведческого музея. В нем можно будет увидеть фрагменты декораций и костюмы и редкие фотографии со съемочных площадок.
Как рассказали в министерстве культуры Пермского края, открытие музея стало возможным благодаря программе рибейта. За последние девять лет в Губахинском округе снимали 13 фильмов и сериалов.
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