Известны примерные даты открытия Музея кино

Музей кино будет работать на базе Губахинского городского историко-краеведческого музея. В нем можно будет увидеть фрагменты декораций и костюмы и редкие фотографии со съемочных площадок.

Как рассказали в министерстве культуры Пермского края, открытие музея стало возможным благодаря программе рибейта. За последние девять лет в Губахинском округе снимали 13 фильмов и сериалов.