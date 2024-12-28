Названы имена художников, которые будут участвовать в новом сезоне резиденции MaxArt

Желающих участвовать в новом сезоне творческой резиденции было больше сотни. Но экспертный совет выбрали четырех человек. Это:

Елизавета Попова — художница, фотограф и автор документальных фильмов «Не за горами», «Золотые пуговицы», «Год Белой Луны», представленных на международных кинофестивалях. Елизавета Попова также участвовала в программе «Внеклассные практики» при фестивале MIEFF и VII Московской Международной Биеннале Молодого Искусства.

Наталья Тарр — концептуальный художник, исследующий социокультурную проблематику различных слоев общества. Автор выставок Love & crime в Париже, «Большая Б» в галерее pop/off/art, «С улыбающимся лицом, или, Все будет хорошо» в ЦТИ Фабрика.

Илья Фролов — художник, куратор домашней галереи «Фрагменты толпы» и арт-резиденции «Квартира стопятьдесят». Илья исследует границы понятия «художественное производство» и обращается к личным воспоминаниям как форме фиксации локальной истории и семейному архиву. Автор выставок «Уральские сувениры», «Фрагменты толпы» в Ельцин-Центре, «Дефрагментация» в передвижной галерее «moving gallery», «Челябинск 20'15» в AGA gallery.

Альфия Шамсутдинова — художник перформанса. Автор выставок-перформансов «Она знает, что такое импликация» в Саввинском подворье, «Надкожные ощущения» в галерее Сверхмодерна, DIY-перформанс в промышленном ангаре, Казань.

«С 10 января начнем создавать проекты, придерживаясь цели - быть катализатором изменений в современном искусстве, а также обмениваться опытом и идеями для раскрытия потенциала художников. Надеемся, что шестой сезон станет большим прорывом как для фонда, так и для самих авторов», — рассказала главный куратор фонда MaxArt Мария Калинина.

Недавно мы рассказывали о том, что питерский художник вышил гладью знаменитое пермское граффити с Сергеем Есениным.

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