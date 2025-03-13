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Искусство

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В Перми планируют открыть иллюзионный музей

В Перми планируют открыть иллюзионный музей им. Владимира Данилина. Он будет располагаться в цокольном этаже одноименного театра.

Театр DANILIN/ВКонтакте

Музей намерены открыть 24 марта, в День иллюзиониста. В нем планируют показывать костюмы артистов оригинального жанра, реквизит, награды и кубки известного самого маэстро Данилина. Также в музее в интерактивном формате представят выступления известного пермского иллюзианиста и коллектива его театра в советские годы и в 2000-е.

Недавно мы рассказывали, что в этом году в Губахе появится музей, посвященный кино.

Информационный обзор редакции. 6+

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