«Бур лун, ёрттэз!» в историческом парке на Перми-1 открылась выставка в честь Коми-Пермяцкого округа

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, центральными экспонатами выставки стали образцы женского национального костюма. Платья и сарафаны собрались с 1999 года, их привез доктор исторических наук А. В. Черных из этнографических экспедиций по Коми-округу.

На выставке также представлены и мужские национальные пояса — кушаки и типичный женский кокошник лупьинских коми-пермяков. Дополняют экспозицию этнофутуристические работы художницы Светланы Паниной, вдохновленные коми-пермяцкой и славянской мифологией, а также книги о коренном народе Пармы и его культуре.