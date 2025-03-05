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Искусство

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«Бур лун, ёрттэз!» в историческом парке на Перми-1 открылась выставка в честь Коми-Пермяцкого округа

В историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка, посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Она называется «Бур лун, ёрттэз! Здравствуйте, друзья!» (0+).

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, центральными экспонатами выставки стали образцы женского национального костюма. Платья и сарафаны собрались с 1999 года, их привез доктор исторических наук А. В. Черных из этнографических экспедиций по Коми-округу.

На выставке также представлены и мужские национальные пояса — кушаки и типичный женский кокошник лупьинских коми-пермяков. Дополняют экспозицию этнофутуристические работы художницы Светланы Паниной, вдохновленные коми-пермяцкой и славянской мифологией, а также книги о коренном народе Пармы и его культуре.

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