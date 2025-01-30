Выставку о пермском зверином стиле планируют сделать виртуальной

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства, команда Пермского краеведческого музея начала работать над виртуальной выставкой. Ее планируют запустить весной.

Напомним, на выставке «Городу нужен герой» были представлены подлинные предметы пермского звериного стиля из пяти музеев России: Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, Чердынского краеведческого музея, Коми-Пермяцкого краеведческого музея и Пермского краеведческого музея. В экспозицию вошли также архивные документы, фотографии и видео, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондов музеев России и Пермского края, творческих объединений, частных коллекций.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.