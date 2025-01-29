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Искусство

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У фестиваля, посвященного граффити, изменятся название и формат

Фестиваль современного уличного искусства «Граффити Пермь» в 2025 году изменит формат и название. Как рассказали в городской администрации, он станет значимым событием для Перми в статусе молодежной столицы России.

Эдуард Соснин/Telegram

Теперь фестиваль будет называться «Монумент-Арт». Он также будет сосредоточен на создании крупномасштабных произведений искусства, нарисованных на стенах здания и объектах городского пространства. Участники представят более 30 эскизных проектов. Но впервые фестиваль дополнит событийная программа.

В 2024 году в рамках фестиваля «Граффити-Пермь» в городе появилось несколько муралов.

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