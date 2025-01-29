У фестиваля, посвященного граффити, изменятся название и формат

Теперь фестиваль будет называться «Монумент-Арт». Он также будет сосредоточен на создании крупномасштабных произведений искусства, нарисованных на стенах здания и объектах городского пространства. Участники представят более 30 эскизных проектов. Но впервые фестиваль дополнит событийная программа.

В 2024 году в рамках фестиваля «Граффити-Пермь» в городе появилось несколько муралов.