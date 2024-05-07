Показываем эскизы граффити, которые появятся на зданиях в Перми

Известно, какие граффити появятся на зданиях в Перми в рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2024». Его оператором выступал Центральный выставочный зал. Экспертный совет утвердил пять эскизов из 33 заявок, присланных от художников из Мурманска, Московской области и Пермского края.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас эскизы победителей проходят согласование с собственниками объектов, на которые они будут нанесены. На фасаде многоквартирного дома разместят граффити «Дорога к счастью проходит через Пермь». Изображение включает символы пермского звериного стиля, реки Камы, отсылку на инсталляцию «Счастье не за горами» и многое другое.