Показываем эскизы граффити, которые появятся на зданиях в Перми

«Дорога к счастью проходит через Пермь»
Известно, какие граффити появятся на зданиях в Перми в рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2024». Его оператором выступал Центральный выставочный зал. Экспертный совет утвердил пять эскизов из 33 заявок, присланных от художников из Мурманска, Московской области и Пермского края.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас эскизы победителей проходят согласование с собственниками объектов, на которые они будут нанесены. На фасаде многоквартирного дома разместят граффити «Дорога к счастью проходит через Пермь». Изображение включает символы пермского звериного стиля, реки Камы, отсылку на инсталляцию «Счастье не за горами» и многое другое.
На тепловом пункте на Кабельщиков, 17 планируют нарисовать портрет авиаконструктора Павла Соловьева. Работа будет называться «Подаривший небо». Эскиз «Обвинская роспись» представляет народные росписи Прикамья XIX – начала XX века. Ими украшали деревянную утварь: прялки, бондарную посуду, игрушки. В центре композиции, как правило, располагается цветок «обвинская роза». Граффити появятся недалеко от подобной «Гжельской мозаики» на фасаде дома на Ольховской, 6.
Граффити «Пермь – промышленный центр» нарисуют на тепловом пункте на Янаульской, 7. На таком же объекте по адресу шоссе Космонавтов, 171а появится Медведь Ош – хозяин леса и покровитель коми-пермяков, важное божество.
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