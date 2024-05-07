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Показываем эскизы граффити, которые появятся на зданиях в Перми

«Дорога к счастью проходит через Пермь»
Центральный выставочный зал

«Дорога к счастью проходит через Пермь»

Известно, какие граффити появятся на зданиях в Перми в рамках фестиваля «Граффити-Пермь.2024». Его оператором выступал Центральный выставочный зал. Экспертный совет утвердил пять эскизов из 33 заявок, присланных от художников из Мурманска, Московской области и Пермского края.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас эскизы победителей проходят согласование с собственниками объектов, на которые они будут нанесены. На фасаде многоквартирного дома разместят граффити «Дорога к счастью проходит через Пермь». Изображение включает символы пермского звериного стиля, реки Камы, отсылку на инсталляцию «Счастье не за горами» и многое другое.

«Подаривший небо»
Центральный выставочный зал

«Подаривший небо»

«Обвинская роспись»
Центральный выставочный зал

«Обвинская роспись»

На тепловом пункте на Кабельщиков, 17 планируют нарисовать портрет авиаконструктора Павла Соловьева. Работа будет называться «Подаривший небо». Эскиз «Обвинская роспись» представляет народные росписи Прикамья XIX – начала XX века. Ими украшали деревянную утварь: прялки, бондарную посуду, игрушки. В центре композиции, как правило, располагается цветок «обвинская роза». Граффити появятся недалеко от подобной «Гжельской мозаики» на фасаде дома на Ольховской, 6.

«Пермь – промышленный центр»
Центральный выставочный зал

«Пермь – промышленный центр»

«Ош»
Центральный выставочный зал

«Ош»

Граффити «Пермь – промышленный центр» нарисуют на тепловом пункте на Янаульской, 7. На таком же объекте по адресу шоссе Космонавтов, 171а появится Медведь Ош – хозяин леса и покровитель коми-пермяков, важное божество.

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