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Транспорт

Арт-объекты внутри и снаружи, линза и саундтрек: рассказываем, что появилось в трамваях после проекта «Линии наблюдения»

44 трамвая модели «Львенок» превратили в пункты наблюдения за городом. Над социокультурным проектом «Линии наблюдения» работали несколько художников от Центра городской культуры при поддержке департамента транспорта.

Центр городской культуры
Центр городской культуры

В течение двух месяцев команда исследовала феномен пермского трамвая и пришла к выводу, что даже самая заурядная поездка может превратиться в исследование города. Результат работы художников — арт-объекты, которые появились внутри вагонов и по пути их следования, саундтрек пермского трамвая и путеводитель.

  • Петр Стабровский отвечал за новый дизайн: надписи в салонах, рамки на окнах, специально разработанная линза как инструмент наблюдения
  • Люба Шмыкова собирала истории людей и придумывала послание жителям, чьи окна выходят на трамвайные линии
  • Ася Фиддлер вместе с пермяками создавала саундтрек маршрутов, который можно будет послушать в подкасте, ссылки на который есть в салонах трамваев
  • Иван Козлов написал путеводитель для самостоятельных экскурсий, в которые можно отправиться на трамвае
Центр городской культуры

«Мы поддерживаем проект, в первую очередь, потому, что транспорт важен не только как поездка от точки А до точки Б. Важно формировать у жителей лояльность к транспорту, создавать его образ, как элемента городской культуры и городской среды. И именно совместные с художниками проекты помогают людям отвлечься от будничных вопросов, занять время поездки чем-то интересным», — поделился начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Проект посвящен 90-летию со дня запуска первого трамвая в Перми: в статье мы собрали 10+ интересных фактов об этом городском транспорте. 

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.6+

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