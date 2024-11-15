Арт-объекты внутри и снаружи, линза и саундтрек: рассказываем, что появилось в трамваях после проекта «Линии наблюдения»

«Мы поддерживаем проект, в первую очередь, потому, что транспорт важен не только как поездка от точки А до точки Б. Важно формировать у жителей лояльность к транспорту, создавать его образ, как элемента городской культуры и городской среды. И именно совместные с художниками проекты помогают людям отвлечься от будничных вопросов, занять время поездки чем-то интересным», — поделился начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Проект посвящен 90-летию со дня запуска первого трамвая в Перми: в статье мы собрали 10+ интересных фактов об этом городском транспорте.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.6+