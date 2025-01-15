В «Пермском периоде» сделали оммаж банану, приклеенному к стене

В частной галерее «Пермский период» сделали оммаж одному из самых обсуждаемых произведений современного искусства. Речь о «Комедианте» Маурицио Каттелана, более известном как банан, приклеенный к стене. В конце 2024 года эту работу продали на аукционе Sotheby’s за $6,2 млн.
Один из основателей «Пермского периода», галерист Анатолий Саклаков, презентовал инсталляцию «Снеговик»: она состоит из моркови и скотча. «Прекрасный современный образец актуального искусства (кто желает поспорить – просто взгляните на календарь, а потом за окно)», — прокомментировал в галерее работу.
«Снеговик» — единственный лот благотворительного аукциона, который презентовали в «Пермском периоде» в честь своего пятилетия. Его итоги планируют подвести в конце февраля.
Итальянский гиперреалист Маурицио Каттелан создал «Комедианта» в 2019 году. Автор прикрепил банан, купленный в магазине Майами, к стене с помощью скотча. Инсталляцию впервые показали на ярмарке современного искусства Art Basel в Майами.
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