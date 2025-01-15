В «Пермском периоде» сделали оммаж банану, приклеенному к стене

Один из основателей «Пермского периода», галерист Анатолий Саклаков, презентовал инсталляцию «Снеговик»: она состоит из моркови и скотча. «Прекрасный современный образец актуального искусства (кто желает поспорить – просто взгляните на календарь, а потом за окно)», — прокомментировал в галерее работу.

«Снеговик» — единственный лот благотворительного аукциона, который презентовали в «Пермском периоде» в честь своего пятилетия. Его итоги планируют подвести в конце февраля.

Итальянский гиперреалист Маурицио Каттелан создал «Комедианта» в 2019 году. Автор прикрепил банан, купленный в магазине Майами, к стене с помощью скотча. Инсталляцию впервые показали на ярмарке современного искусства Art Basel в Майами.

Недавно мы рассказывали о том, что известное граффити с Сергеем Есениным вышил гладью питерский художник.

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