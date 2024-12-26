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Искусство

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Известное граффити с Сергеем Есениным вышил гладью питерский художник

Питерский художник Саша Браулов сделал оммаж известному пермскому стрит-артисту Александру Жуневу. Его новая работа — вышитый гладью «пермский» портрет Сергея Есенина, который считается одним из самых известных граффити Жунева.

Sasha Braulov/Telegram
Sasha Braulov/Telegram

Вышивка вошла в серию #те_кто_rip. В ней собраны работы, посвященные другим ушедшим из жизни уличным художникам.

Напомним, портрет Сергея Есенина со строками из его стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу» появился на долгострое на Луначарского в 2009 году. Александр Жунев рассказывал, что на создание 12-метрового граффити ушло около девяти дней. В 2017-м году здание снесли.

Недавно мы рассказывали о тематических музеях города: среди них пермский «Гранд макет», аптекарский двор, дворянские куклы.

Информационный обзор редакции.

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