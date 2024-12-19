В галерее «Пермский период» откроются две выставки: одна из них посвящена иллюстрации

На выставке «Время года — детство» представят иллюстрации к детским книгам, а также расписную керамику. Творчество Натальи Кацпаржак — одного из лучших иллюстраторов детской книги в истории книгоиздания Прикамья — оригинально и самобытно. В ее работах множество мелких деталей и нюансов: они делают понятными и запоминающимися даже сложные образы.

Выставка фотографий Анатолия Зернина «Дежавю» напоминает встречу со старыми знакомыми и друзьями. Его работы к статьям и заметкам двадцатилетней давности, в качестве иллюстраций к которым когда-то были опубликованы, уже живут отдельной жизнью. Сейчас снимки собирают собственные истории, постепенно превращая скоротечные мгновения чьей-то личной жизни в образы коллективной памяти.

Кстати! На днях в Арт-резиденции открылась выставка семьи художников «У реки два берега».

Информационный обзор редакции.