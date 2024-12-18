В Арт-резиденции откроется выставка семьи художников «У реки два берега»

Выставка называется «У реки два берега» (12+). Она объединит два видения мира и жизни у двух авторов: каждый из них по-своему видит образы родных людей, раздумий и путешествий по России и Европе.

«Изображая любимую внучку Софийку, каждый видит в ней что-то свое, выразительное, трогательное. Не случайно цветовая насыщенность здесь становится особенно звучной, — цитируют в Пермской дирекции слова искусствоведа Ольги Клименской. — Рафаэль, как человек Востока, в живописных работах в том числе, обращается к близкой ему тематике. Это и сюжетные образы (серии «Шамахи», «Мираж») и натюрморты («Дары Азербайджана»), а также у него есть выразительные портретные изображения».

Выставка «У реки два берега» проработает в Арт-резиденции до середины января.

Информационный обзор редакции.