18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Арт-резиденции откроется выставка семьи художников «У реки два берега»

В Пермской Арт-резиденции 18 декабря откроется первая выставка семейной пары мастеров — скульптора Рафаэля Гусейнова и художницы Наталии Кирсановой.

Союз художников России/Telegram
Союз художников России/Telegram
Союз художников России/Telegram
Союз художников России/Telegram

Выставка называется «У реки два берега» (12+). Она объединит два видения мира и жизни у двух авторов: каждый из них по-своему видит образы родных людей, раздумий и путешествий по России и Европе.

«Изображая любимую внучку Софийку, каждый видит в ней что-то свое, выразительное, трогательное. Не случайно цветовая насыщенность здесь становится особенно звучной, — цитируют в Пермской дирекции слова искусствоведа Ольги Клименской. — Рафаэль, как человек Востока, в живописных работах в том числе, обращается к близкой ему тематике. Это и сюжетные образы (серии «Шамахи», «Мираж») и натюрморты («Дары Азербайджана»), а также у него есть выразительные портретные изображения».

Выставка «У реки два берега» проработает в Арт-резиденции до середины января.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: