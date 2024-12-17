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Искусство

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У здания галереи планируют установить скульптуру медведя

У нового здания художественной галереи намерены установить скульптуру медведя в Пермском зверином стиле. Ее высота составит 2,5 м.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Медведь будет выполнен из металла. Как сообщает «Рифей», над созданием арт-объекта работает российский скульптор и художник Жигжит Баясхаланов.

Новая художественная галерея должна открыться в 2025 году. Здание построено на территории завода Шпагина, его начали возводить в 2021 году. Площадь новой галереи будет в семь раз больше, чем была в прошлой локации. В сентябре ее готовность оценивали на 96%.

Информационный обзор редакции.

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