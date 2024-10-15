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Галерею для посетителей могут открыть в 2025 году

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Новое здание Пермской художественной галереи могут открыть для посетителей в 2025 году. Этот срок назвала министр культуры Алла Платонова во время своего доклада на слушаниях по бюджету на 2025 — 2027 годы, сообщает «Новый компаньон».

Ранее речь шла о том, что новая художественная галерея готова на 96%. Здание планировали достроить в 2024 году, но срок открытия для посетителей будет зависеть от ввода в эксплуатацию. Вместе с тем, галерея готовится к переезду, например, закупает оборудование и мебель.

Напомним, здание Пермской художественной галереи возводят на территории Завода Шпагина, на Советской, 1. Строительство началось весной 2021 года. Площадь новой галереи будет в семь раз больше, чем в прошлой локации — здании Кафедрального собора. Сдать новое здание планировали открыть в 2023 году, но сроки переносили.

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