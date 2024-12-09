Фотография из Пермского края попала в число лучших международного конкурса

Фотография «Белым-бело» попала в топ-2 в номинации «Белый цвет». Она была сделана на Белой горе, в центре кадра можно заметить Белогорский монастырь. Как рассказал сам Виталий Суслов, еще два его снимка из этой же серии попали в топ-350 (из 8439!). Сам автор попал в топ-4 лучших фотографов конкурса.

Недавно мы рассказывали о другом фотографе из Пермского края — Анне Агафонцевой, она намеревалась поставить рекорд России, снимая сотни людей в течение 12 часов.

Информационный обзор редакции.