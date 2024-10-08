Пермский фотограф, продюсер и блогер Анна Агафонцева решила установить новый рекорд. 27 октября на протяжении двенадцати часов она будет фотографировать более тысячи человек в ТЦ «Планета».

Как рассказывает сама Анна, до нее никто этого не делал. «Я за свою практику отсняла несколько тысяч людей по всему миру, но здесь формат другой. Мы будем работать не на качество, а на количество, стремиться к 1000 портретов», — поделилась фотограф с редакцией «Прм.Собака.ru».

Героями фото станут предприниматели, другие фотографы и видеооператоры, блогеры, представители сферы индустрии красоты, а также работники заводов и больниц, театров. Проект Анны Агафонцевой призван объединить их всех и рассказать о самой большой ценности города — людях. Итогом станет один социальный видеоролик, собранный из сотен снимков.

Ранее мы рассказывали о других интересных рекордах, связанных с пермяками: спортсмен Евгений Торсунов установил такой на Паралимпиаде в Париже.

Информационный обзор редакции.