Галерея откроет моновыставку в пространстве «Телты»

Пермская галерея начнет новый проект в пространстве бывшего завода «Телта» на Окулова. Это будут четыре моновыставки — четыре истории, каждая из которых посвящена одному из произведений собрания галереи.
Первая моновыставка «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного. Картина, превратившаяся в spalliera» начнет работать с 13 декабря. Ее центр — произведение «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» неизвестного итальянского художника (кон. XV – нач. XVI века). Спальера (spalliera) — художественный феномен эпохи Возрождения, расписная панель, которой украшали спальни в итальянских домах XIV – XV веков. На них изображали литературные, мифологические или религиозные сюжеты, а работы доверяли уважаемым живописцам. На этой спальере нарисован любимый сын библейского праотца Иакова от Рахили: братья ненавидели его, поэтому продали караванщикам за 20 сребренников.
В начале февраля откроется моновыставка «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса?», в конце марта — «Аллегория науки. Игра в прятки с сюжетом», в середине мая — «Николай Неврев "Большой выигрыш". Номинал удачи пореформенной эпохи».
«У каждой картины свой провенанс и обстоятельства поступления в собрание музея. Объединяет их недавняя реставрация во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря (ВХНРЦ), — объяснили в галерее. — Во время этой важной работы состоялось несколько открытий, кардинально меняющих атрибуцию экспонатов, и дающих повод подробно рассказать о них зрителям».
Моновыставки будут состоять из двух разделов. Первый представляет «реставрационную кухню», второй — познакомит с историей экспоната и узнает, как строится доказательная база для смены атрибуции и какие источники являются ключевыми в каждом конкретном случае.
Кстати! Недавно мы рассказывали о маленьких, но гордых музеях Перми и о том, что в них посмотреть.
Информационный обзор редакции. 6+
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