Галерея откроет моновыставку в пространстве «Телты»

В начале февраля откроется моновыставка «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса?», в конце марта — «Аллегория науки. Игра в прятки с сюжетом», в середине мая — «Николай Неврев "Большой выигрыш". Номинал удачи пореформенной эпохи».

«У каждой картины свой провенанс и обстоятельства поступления в собрание музея. Объединяет их недавняя реставрация во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря (ВХНРЦ), — объяснили в галерее. — Во время этой важной работы состоялось несколько открытий, кардинально меняющих атрибуцию экспонатов, и дающих повод подробно рассказать о них зрителям».

Моновыставки будут состоять из двух разделов. Первый представляет «реставрационную кухню», второй — познакомит с историей экспоната и узнает, как строится доказательная база для смены атрибуции и какие источники являются ключевыми в каждом конкретном случае.

Кстати! Недавно мы рассказывали о маленьких, но гордых музеях Перми и о том, что в них посмотреть.

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