Фонд современного искусства объявил шестой open-call для художников

Как рассказали в фонде MaxArt, заявки принимают от художников в возрасте от 21 года. Но особое внимание уделят авторам, проектам и исследованиям, работающим с региональным контекстом.

Победителей open-call определит экспертный совет. В него войдут: директор ЦГК, преподаватель НИУ ВШЭ Татьяна Синицына, главный куратор фонда MaxArt, исследователь, преподаватель Мария Калинина, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор резиденции «Выкса», художник Кристина Горланова.

Недавно мы рассказывали о начале работы детской арт-резиденции, она будет называться «Тут».

Информационный обзор редакции. 16+