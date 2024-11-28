Фонд современного искусства объявил шестой open-call для художников

Фонд современного искусства MaxArt объявил новый open-call для художников. Их приглашают для участия в шестой резиденции в Перми. С середины января и в течение двух месяцев художники будут создавать в мастерских свои проекты. Итогом станет участие в групповой выставке по итогам резиденции.
Как рассказали в фонде MaxArt, заявки принимают от художников в возрасте от 21 года. Но особое внимание уделят авторам, проектам и исследованиям, работающим с региональным контекстом.
Победителей open-call определит экспертный совет. В него войдут: директор ЦГК, преподаватель НИУ ВШЭ Татьяна Синицына, главный куратор фонда MaxArt, исследователь, преподаватель Мария Калинина, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор резиденции «Выкса», художник Кристина Горланова.
Недавно мы рассказывали о начале работы детской арт-резиденции, она будет называться «Тут».
Информационный обзор редакции. 16+
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