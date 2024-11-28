18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Фонд современного искусства объявил шестой open-call для художников

Фонд современного искусства MaxArt объявил новый open-call для художников. Их приглашают для участия в шестой резиденции в Перми. С середины января и в течение двух месяцев художники будут создавать в мастерских свои проекты. Итогом станет участие в групповой выставке по итогам резиденции.

Фонд MaxArt

Как рассказали в фонде MaxArt, заявки принимают от художников в возрасте от 21 года. Но особое внимание уделят авторам, проектам и исследованиям, работающим с региональным контекстом. 

Победителей open-call определит экспертный совет. В него войдут: директор ЦГК, преподаватель НИУ ВШЭ Татьяна Синицына, главный куратор фонда MaxArt, исследователь, преподаватель Мария Калинина, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор резиденции «Выкса», художник Кристина Горланова. 

Недавно мы рассказывали о начале работы детской арт-резиденции, она будет называться «Тут».

Информационный обзор редакции. 16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: