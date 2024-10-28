В Перми начнет работать детская резиденция «Тут»

В Пермской арт-резиденции открывается новое пространство для детей и подростков «Тут». Для посетителей оно начнет работать с декабря, тогда запустят первую большую выставку, рассказали в Пермской дирекции.

В ноябре объявят первый open-call в лабораторию «Ни там, ни тут». Ее участникам станут ребята от 7 до 18 лет, куратор — Любовь Шмыкова.

Участники совместно с художниками, архитекторами, урбанистами, кураторами, режиссерами будут исследовать актуальное искусство, развивать креативное мышление и создавать собственные произведения. По итогу в пространстве «Тут» будут проходить выставки с работами детей-участников резиденции.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+