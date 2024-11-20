Иконостас, созданный Николаем Рерихом для пермских меценатов, покажут на выставке в Эрмитаже

Иконостас Николая Рериха из собрания Пермской художественной галереи покажут в главном штабе Эрмитажа. Там открывается выставка «Твердыня пламенная» (6+), посвященная 150-летию со дня рождения Рериха.
В экспозицию войдут более 500 предметов, которые расскажут о творческом, научном и духовном пути художника, философа, археолога, писателя, путешественника и общественного деятеля. Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, иконостас станет одним из центральных экспонатов. Он считается выдающимся произведением русской религиозной живописи начала XX века.
Николай Рерих спроектировал иконостас для Казанской церкви-усыпальницы семьи пермских купцов и меценатов Каменских в 1907 году. Он хранился в Успенском женском монастыре. Но в 20-е года XX века иконостас изъяли. Затем он долго хранился в запасниках галереи, пока несколько лет назад не был отреставрирован в Санкт-Петербурге.
Кстати! В арт-пространстве «Другие круги» откроется выставка археологического фарфора и фаянса.
Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.
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