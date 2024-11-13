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Искусство

Уличный музыкант, волонтер поискового отряда, бывший бездомный: рассказываем о «книгах» из «Живой библиотеки»

В Центре городской культуры 16 ноября пройдет акция «Живая библиотека». Ее участники-«книги» — люди в беде из «Территории передышки».

Таня Жданова

«Книгами» становятся люди, их не найти в печати. «Почитать» их значит послушать рассказ человека о своей судьбе. Например, в этот раз своими историями поделятся волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», девушка с опытом заключения, человек с опытом бездомности, известный уличный музыкант, руководитель студии йоги.

«"Живая библиотека" дает возможность увидеть ту сторону жизни, которая часто остается скрыта от нас и, к сожалению, часто — за домыслами и стереотипами. Удивиться, как по-разному могут складываться жизни тех, кто живет рядом с нами. Открыть для себя и в себе что-то новое», — говорят в «Территории передышки».

Ранее мы рассказывали о главной тревожности жителей Пермского края: она обогнала даже обеспокоенность финансами.

Информационный обзор редакции. 16+

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