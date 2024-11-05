Обогнала даже обеспокоенность финансами: эксперты назвали главную тревожность жителей Пермского края

Пермский край попал в пятерку регионов, где жителей больше всего беспокоило замедление YouTube. КРОС опубликовал рейтинг тревожностей россиян в третьем квартале 2024 года. Исследование составили на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа. Уровень тревожности измеряли за счет количества публикаций со словами-триггерами, их охватов, числа авторов, коэффициента вовлеченности.

В Пермском крае замедление YouTube заняло первое место в списке тревожностей с суммарным индексом 224,58. Затем идут мигранты (101,89) и финансовые мошенники с киберугрозами (92,85). Меньше всего пермяков интересовали электросамокатчики (5,60), угроза ядерной эскалации и война с НАТО (4,27%).