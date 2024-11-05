Обогнала даже обеспокоенность финансами: эксперты назвали главную тревожность жителей Пермского края

Пермский край попал в пятерку регионов, где жителей больше всего беспокоило замедление YouTube. КРОС опубликовал рейтинг тревожностей россиян в третьем квартале 2024 года. Исследование составили на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа. Уровень тревожности измеряли за счет количества публикаций со словами-триггерами, их охватов, числа авторов, коэффициента вовлеченности.
В Пермском крае замедление YouTube заняло первое место в списке тревожностей с суммарным индексом 224,58. Затем идут мигранты (101,89) и финансовые мошенники с киберугрозами (92,85). Меньше всего пермяков интересовали электросамокатчики (5,60), угроза ядерной эскалации и война с НАТО (4,27%).
«Обеспокоенность в третьем квартале замедлением YouTube оказалась в Пермском крае на первом месте с рекордным для региона за последние два года индексом тревожности — 224,58**. Для сравнения, финансовые мошенники (3 место в топе и индекс 92,85) беспокоили пермяков в последние месяцы гораздо меньше — практически в 2,5 раза, если сравнивать суммарный индекс», — объяснили авторы «Национального исследования тревожностей россиян. КРОС».
Пермский край попал в топ-5 регионов, где самой большой тревожностью было замедление YouTube. Но лидером стала Москва с индексом 947, 33, затем идут Санкт-Петербург и Калининградская область.
Кстати, недавно Пермь попала в пятерку городов, претендующих на звание молодежной столицы России.
Информационный обзор редакции.
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