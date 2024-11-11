В Перми откроется выставка, посвященная Кафедральному собору и Архиерейскому кладбищу

В историческом парке «Россия — моя история» 12 ноября откроется выставка, посвященная дореволюционному городу. Она называется «Пермь утраченная и обретенная: Спасо-Преображенский Кафедральный собор и Архиерейское кладбище».

Посетители выставки узнают, сколько храмов было в Кафедральном соборе, как Архиерейское кладбище стало главным некрополем Перми, почему именно эти достопримечательности были включены в дореволюционные экскурсионные программы по городу.

Как рассказали в Центре по реализации проектов в сфере культуры, выставка будет работать несколько дней.

Кстати, в Королевских номерах открылась выставка картин, посвященных Михаилу Романову.

Информационный обзор редакции. 6+