В Королевских номерах открылась выставка картин, посвященных Михаилу Романову

В гостинице «Королевские номера» начала работать выставка проекта «На вернисаж, в Каретный!..» (6+). В нее вошли десять живописных полотен, которые создавали молодые художники.

Работы воспроизводят облик города вековой давности, образ «пермского пленника», брата Николая II Михаила Романова, отражают события и атмосферу пермских весны и лета 1918 года. Среди них есть портреты, городской пейзаж, натюрморт — все в разной стилистике. Например, полиптих — жизнь Михаила Романова в маленьких «кадрах», заключенных в общую раму, или Воскресенская церковь в рериховском стиле (ее уже нет в городе, но Михаил видел ее своими глазами).

«Это первый для нас опыт художественного осмысления исторических событий, и, надеемся, не последний, — рассказала замдиректора культурно-просветительского центра Вероника Козлова. — Хочется верить, что теперь непростая тема судьбы Михаила Романова станет ближе и понятнее жителям города и, в частности, молодежи. И отражают художники XXI века эту тему по-разному. При этом есть и город. Город — тоже действующее лицо этих сюжетов, присутствующее на полотнах вместе с Великим князем».

Картины станут художественным дополнением историко-архивной выставкой «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» в пространстве Каретного проезда «Королевских номеров».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.