Ван Гог, концерт на Перми-2, микромир песков со всего мира: рассказываем, чем будут удивлять на «Ночи искусств» в этом году

2, 3 и 4 ноября музеи Перми и края присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она посвящена Дню народного единства. Многие из учреждений продлят работу до позднего вечера, рассказали в пресс-службе министерства культуры.
2 ноября
Музей Хохловка подготовил авторские экскурсии о зодчестве и реставрации, декоративно-прикладном искусстве Прикамья и новых выставках. В завершении ночи пройдут концерт студии «Тишина» и народные домовые игры.
3 ноября
Пермская галерея проведет лекции о реставрации и истории произведений искусства эпохи Возрождения и мастер-класс по живописи. Например, куратор выставочных проектов Вадим Зубков расскажет, почему «Менины» Веласкеса — это картина картин.
В музее пермских древностей поведают гостям об удивительном мире минералов, научат создавать браслет из натуральных камней и покажут микромир песков из разных уголков планеты.
В библиотеке им. Кузьмина гости будут создавать картины из кубика Рубика и «Звездную ночь» Ван Гога из пластилина.
Библиотека им. Горького подготовила мастер-класс «Набойка по ткани», а также музыкально-танцевальную программу, посвященную испанским мотивам в творчестве Александра Пушкина.
Чердынский краеведческий музей проведет для гостей экскурсии по новым выставкам: «Письма из глубинки», «Глобальное искусство пермской глубинки». А еще даст мастер-класс по приготовлению чая, завершением которого станет большое чаепитие с самоваром.
4 ноября
Открытием «Ночи искусств» в PERMM станет выставка «Правило шва». Также в музее представят самую большую работу из своей коллекции — «Объект №2» Валерия Кошлякова, ее высота более 5 метров!
ТЮЗ приглашает тех, кто интересуется краеведением на экскурсию «Три рояля». В центре внимания — три старинных инструмента, звучание которых можно будет услышать.
Музей кукол будет проводить мастер-классы. Посетители создадут ангела, балерину и оденут бумажных куколок в костюмах народов России.
В музыкальной гостиной Дома Мешкова прозвучат романсы русских композиторов Чайковского, Рахманинова, Глинки, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Алябьева на стихи А. С. Пушкина.
В музее «Россия — моя история» расскажут об истории семьи Романовых, дадут мастер-классы по акварели и изготовлению открытки и будут писать «Этнографический диктант».
Краеведческий музей также откроет выставку 4 ноября. «Городу нужен герой», посвященная Пермскому звериному стилю, будет работать на площадке ЦВЗ. Зрителям покажут уникальное собрание экспонатов из разных коллекций, включая Государственный Эрмитаж и Чердынский музей.
Пермская синематека проведет специальный показ анимационного фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент». Это первый в мире (!) полнометражный фильм, полностью нарисованный масляными красками на холсте.
Театр Владимира Данилина устроит увлекательные экскурсии по театру для взрослых и детей, а также покажет известные фокусы, которые больше ста лет.
Пермский музей советского быта будет показывать на большом экране советские фильмы и устроят чаепитие с бабушкиным вареньем и бутербродами.
Филармония покажет концертную программу в здании железнодорожного вокзала Пермь-2. Артисты Андрей Мехоношин (баян) и лауреата Маргарита Соснер (сопрано) исполнят любимые всеми песни и мелодии из популярных кинофильмов.
Информационный обзор редакции. 12+
Комментарии (0)