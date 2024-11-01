Ван Гог, концерт на Перми-2, микромир песков со всего мира: рассказываем, чем будут удивлять на «Ночи искусств» в этом году

2, 3 и 4 ноября музеи Перми и края присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она посвящена Дню народного единства. Многие из учреждений продлят работу до позднего вечера, рассказали в пресс-службе министерства культуры.

2 ноября

Музей Хохловка подготовил авторские экскурсии о зодчестве и реставрации, декоративно-прикладном искусстве Прикамья и новых выставках. В завершении ночи пройдут концерт студии «Тишина» и народные домовые игры.

3 ноября

Пермская галерея проведет лекции о реставрации и истории произведений искусства эпохи Возрождения и мастер-класс по живописи. Например, куратор выставочных проектов Вадим Зубков расскажет, почему «Менины» Веласкеса — это картина картин.

В музее пермских древностей поведают гостям об удивительном мире минералов, научат создавать браслет из натуральных камней и покажут микромир песков из разных уголков планеты.

В библиотеке им. Кузьмина гости будут создавать картины из кубика Рубика и «Звездную ночь» Ван Гога из пластилина.

Библиотека им. Горького подготовила мастер-класс «Набойка по ткани», а также музыкально-танцевальную программу, посвященную испанским мотивам в творчестве Александра Пушкина.

Чердынский краеведческий музей проведет для гостей экскурсии по новым выставкам: «Письма из глубинки», «Глобальное искусство пермской глубинки». А еще даст мастер-класс по приготовлению чая, завершением которого станет большое чаепитие с самоваром.