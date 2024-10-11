Эрмитаж привезет на выставку в Пермь уникальные предметы звериного стиля

Краеведческий музей покажет масштабную выставку «Городу нужен герой» (6+) с 4 ноября. На ней представят разные элементы, связанные с пермским звериным стилем.

Участниками выставки станут Эрмитаж, национальный музей Коми, Чердынский краеведческий музей, Коми-Пермяцкий музей, Пермская художественная галерея, Кунгурский историко-архитектурный музей-заповедник.

Эрмитаж, например, привезет на выставку предметы, обнаруженные на территории Пермского края до революции 1917 года. Это пластины, подвески и фигурки V-IX веков с изображением ящеров, лосей-людей, медведей, человеческих силуэтов с разрушенного святилища на Камне Светик (Подбобыка), из Пешковского и Кунгурского кладов. Как рассказали в Пермском краеведческом музее, эти предметы пермяки увидят впервые.

В числе экспонатов — подлинные предметы, архивные документы, фото и видео, а также произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондов музеев и частных коллекций.

Информационный обзор редакции.