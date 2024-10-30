В новой галерее покажут скульптуру «Христос»: она хранится в запасниках с 1931 года

В новой Пермской галерее впервые покажут скульптуру «Христос» Владимира Беклемишева. Это одна из последних работ мастера, созданная в 1917 году. Тогда она называлась «Да будет воля Твоя».

«Христос» с 1931 года находится в запасниках галереи, он никогда не выставлялся в городе. В Пермь работа поступила из Государственного Русского музея. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, скульптура Беклемишева экспонировалась два раза в Петрограде: в 1917 и в 1922 годах.

Владимир Беклемишев — один из ведущих мастеров конца XIX – начала XX веков. Искусствоведы называют его яркий пример художественного дарования маститого скульптора в своей выразительности. Работы мастера находятся в собраниях Русского музея, Третьяковки и Эрмитажа.

Скульптуру «Христос» вместе с еще 46 произведениями из собрания Пермской галереи отправили на реставрацию. Восстанавливать работу Беклемишева будут в мастерской «Арт Студия» в Санкт-Петербурге.

Информационный обзор редакции.