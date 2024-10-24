Рисунки Каменского и иконы XIX века: рассказываем (и показываем!), какие предметы галерея отправила на реставрацию

В мастерские Москвы и Санкт-Петербурга отправили 46 предметов из коллекции Пермской художественной галереи. Среди них: иконы, церковная утварь, рисунки, картины, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
В Центр Грабаря на реставрацию отправили серебряные рапиды, рисунки Василия Каменского и Александра Герасимова, пять живописных полотен (Беллини, Тинторетто и неизвестных художников XVI-XVII вв.) и керамику. Мастерская «Феномен» будет реставрировать иконы, написанные в XIX веке.
Мастерская «Артстудия» примет скульптуру Владимира Беклемишева «Христос» (1917 года) и 15 декоративно-прикладных предметов (подсвечник, дарохранительница, шкатулки, люстры, шкафчики, панно и веер).
Как рассказали в пресс-службе галереи, часть предметов вернуться в Пермь уже в этом году, реставрировать другие должны закончить в следующем. Всего в 2024 году отреставрируют более 60 произведений: 35 — силами реставраторов галереи, 31 — в специализированных организациях.
В этом году будет отреставрировано 35 произведений силами реставраторов галереи и 31 — в реставрационных организациях (керамика, живопись, скульптура, иконы).
Информационный обзор редакции.
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