Рисунки Каменского и иконы XIX века: рассказываем (и показываем!), какие предметы галерея отправила на реставрацию

Мастерская «Артстудия» примет скульптуру Владимира Беклемишева «Христос» (1917 года) и 15 декоративно-прикладных предметов (подсвечник, дарохранительница, шкатулки, люстры, шкафчики, панно и веер).

Как рассказали в пресс-службе галереи, часть предметов вернуться в Пермь уже в этом году, реставрировать другие должны закончить в следующем. Всего в 2024 году отреставрируют более 60 произведений: 35 — силами реставраторов галереи, 31 — в специализированных организациях.

В этом году будет отреставрировано 35 произведений силами реставраторов галереи и 31 — в реставрационных организациях (керамика, живопись, скульптура, иконы).

Информационный обзор редакции.