Появился новый танцевальный клип от DS Crew

Завораживающая пластичная хореография DS Crew снята на фоне горных пейзажей. Особенно эффектно смотрится пыль под ногами у танцоров. Поклонники гадают, где проходили съемки — в степях Казахстана или на Марсе, но команда не раскрывает места. Кстати, DS Crew были в числе номинантов премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2024.

Ранее мы писали о том, что мировой музыкальный чарт возглавил трек о ночной Перми.

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