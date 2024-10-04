Появился новый танцевальный клип от DS Crew

Пермский коллектив DS Crew выпустил новый клип. В этот раз команда танцевала под песню Hate группы Tesla Boy. Видео появилось 2 октября в официальных соцсетях и уже успело набрать более 100 тыс. просмотров.
Завораживающая пластичная хореография DS Crew снята на фоне горных пейзажей. Особенно эффектно смотрится пыль под ногами у танцоров. Поклонники гадают, где проходили съемки — в степях Казахстана или на Марсе, но команда не раскрывает места. Кстати, DS Crew были в числе номинантов премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2024.
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