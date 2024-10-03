Мировой музыкальный чат возглавил трек о ночной Перми

Трек про Пермь возглавил мировой чарт электронной музыки Beatport. Он называется Perm in the night, его релиз прошел 27 сентября. За несколько дней композиция взлетела на вершину HypeTop100.

Автор Perm in the night — пермско-турецкий диджей Седат Аслан. Он поделился своим успехом в социальных сетях, сказав, что «это только начало!». На трек диджей планирует снять еще и видео.

Седат Аслан живет в Перми уже 15 лет, выступает в ночных клубах, в том числе по всей России, и на городских событиях. «Свою музыку я наполняю южным настроением, эмоциями, чувствами любви к городу, к событиям, речному воздуху прекрасного города Перми. В песню Perm in the night заложена тема легкости и свободы. Это легкий ветреный трек», — приводит издание «Текст» слова Седата Аслана.

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