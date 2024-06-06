Пермский концерт комика Сергея Орлова отменили прямо в день выступления

Концерт стендапера Сергея Орлова «Переходный возраст» (18+) отменили прямо в день его выступления. Он должен был пройти 6 июня в СК им. Сухарева.

Как сообщает 59.ru, гостям утром разослали сообщения, что концерта не будет. О новой дате пообещали сообщить позже. Причины переноса даты не называют.

Отметим, что выступление Сергея Орлова в Челябинске 4 июня также отменили без объяснения причин. А в Екатеринбурге за день до концерта сменили площадку.

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