18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Пермский концерт комика Сергея Орлова отменили прямо в день выступления

Т-Банк

Концерт стендапера Сергея Орлова «Переходный возраст» (18+) отменили прямо в день его выступления. Он должен был пройти 6 июня в СК им. Сухарева.

Как сообщает 59.ru, гостям утром разослали сообщения, что концерта не будет. О новой дате пообещали сообщить позже. Причины переноса даты не называют. 

Отметим, что выступление Сергея Орлова в Челябинске 4 июня также отменили без объяснения причин. А в Екатеринбурге за день до концерта сменили площадку.

Ранее мы рассказывали о том, что Катерина Шпица приедет в Пермь, чтобы читать роман «Все утра мира».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: