В Перми будут штрафовать тех, кто купается в реках Мулянка и Пыж

В Перми начали проводить рейды в районе рек Мулянка и Пыж, которые были загрязнены в результате разлива нефтепродуктов. На этих участках запрещено купание и катание на сапах и других плавсредствах, поэтому нарушителей будут штрафовать.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в бассейнах рек Пыж и Мулянка продолжается. Ей занимаются больше 200 человек, задействовано 40 единиц техники.
В Минприроды рассказали, что расчистку завершили на двух участках на реке Мулянка: «ул. Строителей — "Красный Октябрь"» и «ул. 2-я Мулянская. На участках рек Пыж и Мулянка до заводи в районе «Манки Ривер парка» продолжают ликвидировать загрязнения. Здесь работают нефтесборщики (скиммеры), собирающие пленку с поверхности воды.
Информационный обзор редакции.
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