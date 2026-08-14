В Перми будут штрафовать тех, кто купается в реках Мулянка и Пыж

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в бассейнах рек Пыж и Мулянка продолжается. Ей занимаются больше 200 человек, задействовано 40 единиц техники.

В Минприроды рассказали, что расчистку завершили на двух участках на реке Мулянка: «ул. Строителей — "Красный Октябрь"» и «ул. 2-я Мулянская. На участках рек Пыж и Мулянка до заводи в районе «Манки Ривер парка» продолжают ликвидировать загрязнения. Здесь работают нефтесборщики (скиммеры), собирающие пленку с поверхности воды.

Информационный обзор редакции.