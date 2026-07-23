Власти Перми призвали жителей воздержаться от купания в реках Пыж и Мулянка

По информации регионального Минприроды, активная фаза очистки ведется на четырех участках: на реке Пыж в районе ул. 1-я Пыжевская, а также на реке Мулянка в районах шоссе Космонавтов, Сбербанка и базы отдыха «Манки-Парк». К работам привлечены силы и средства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Всего в ликвидации последствий задействованы 135 человек и 25 единиц техники, включая лодки-нефтесборщики, скиммеры, мотопомпы и тяжелую технику на берегу. Сообщается, что в районе базы «Манки-Парк» заводь очищена на 95% и установлено 700 метров защитных бонов. На пляже у ул. Строителей специалисты начали распыление сорбента.

В ведомстве подчеркивают, что жителям следует полностью исключить использование воды из рек для бытовых нужд, водные активности (сап-борды, лодки) и выгул домашних животных вблизи загрязненной акватории до полного завершения очистных мероприятий.

Специалисты отмечают, что очистка рек — трудоемкий и длительный процесс, который будет вестись до полного устранения следов загрязнения. Сроки завершения работ пока не называются.

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